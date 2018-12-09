В Армении закрылись участки для голосования на парламентских выборах

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В Армении закрылись участки для голосования на парламентских выборах

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Фото: © РИА Новости / Асатур Есаянц

В Армении закрылись все 2010 избирательных участков для голосования на парламентских выборах.

Центризберком уже объявил о завершении голосования и приступил к подсчёту голосов. Сообщается, что на 17:00 местного времени (16:00 мск) явка избирателей составила 36%.

Отметим, что в выборах принимают участие девять партий и два блока. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, а блокам — семипроцентный.

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