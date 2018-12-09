Вот это размерчик. Украинец пытался провезти в Россию миллион рублей в ботинках

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Вот это размерчик. Украинец пытался провезти в Россию миллион рублей в ботинках

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Фото: © Pixabay

Мужчина сильно нервничал, из-за чего военнослужащие решили досмотреть его личные вещи.

Украинские пограничники задержали 46-летнего мужчину, который хотел провезти в РФ около миллиона рублей, говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.

В пункте пропуска Журавлёвка военнослужащие обратили внимание на гражданина Украины, проходящего контроль. Тот сильно нервничал, из-за чего они решили досмотреть его личные вещи.

— В результате под стелькой задержанного пограничники нашли почти миллион российских рублей, — уточняется в сообщении.

Деньги были изъяты, а нарушитель передан соответствующим органам.

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