Вот это размерчик. Украинец пытался провезти в Россию миллион рублей в ботинках

Мужчина сильно нервничал, из-за чего военнослужащие решили досмотреть его личные вещи.

Украинские пограничники задержали 46-летнего мужчину, который хотел провезти в РФ около миллиона рублей, говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.

В пункте пропуска Журавлёвка военнослужащие обратили внимание на гражданина Украины, проходящего контроль. Тот сильно нервничал, из-за чего они решили досмотреть его личные вещи.

— В результате под стелькой задержанного пограничники нашли почти миллион российских рублей, — уточняется в сообщении.

Деньги были изъяты, а нарушитель передан соответствующим органам.