Вот это размерчик. Украинец пытался провезти в Россию миллион рублей в ботинках

Украинские пограничники задержали 46-летнего мужчину, который хотел провезти в РФ около миллиона рублей, говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.
В пункте пропуска Журавлёвка военнослужащие обратили внимание на гражданина Украины, проходящего контроль. Тот сильно нервничал, из-за чего они решили досмотреть его личные вещи.
— В результате под стелькой задержанного пограничники нашли почти миллион российских рублей, — уточняется в сообщении.
Деньги были изъяты, а нарушитель передан соответствующим органам.
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