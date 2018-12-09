Глава Каталонии объявил голодовку

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Глава Каталонии объявил голодовку

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Фото: © Flickr/Matti Mattila

Глава женералитата Каталонии Ким Торра объявил двухдневную голодовку. Как сообщает La Vanguardia, таким образом он поддерживает каталонских политиков, которые находятся в предварительном заключении.

По данным издания, эти политики ранее объявили голодовку в тюрьмах в знак протеста против судебных решений в отношении сторонников независимой автономии.

Речь идёт о таких политиках, как Хосеп Руль и Жоаким Форн, а также региональных депутатов Жорди Туруль и Жорди Санчес.

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