В Китае нашли позолоченную колесницу возрастом более двух тысяч лет

Экипаж перемещался с помощью двух колёс диаметром 140 сантиметров, каждое из которых имело 38 спиц, что говорит о высоком статусе ездока.

Археологи Академии общественных наук Китая нашли колесницу, возраст которой оценивается примерно в 2,5 тысячи лет. Об этом информирует Синьхуа.

Уникальная находка сделана при раскопках древнего кладбища, предположительно, времени правления династии Восточная Чжоу (770–256 гг. до нашей эры), в северо-восточной провинции Хэбэй. Экипаж размером 142,5 сантиметра в ширину и 106 сантиметров в длину перемещался с помощью двух колёс диаметром 140 сантиметров, каждое из которых имело 38 спиц, что говорит о высоком социальном статусе ездока.

Колесница украшена росписью и позолоченными эмблемами с изображением животных. Как считают археологи, богато украшенное транспортное средство принадлежало состоятельному и влиятельному человеку, возможно, даже удельному князю.

По словам специалистов, повозка хорошо сохранилась, несмотря на то что была под землёй в течение нескольких тысяч лет. Археологи продолжают раскопки, чтобы найти дополнительные детали, которые позволят полностью восстановить экспонат.