Porsche отзывает несколько сотен машин в США из-за крепления для лыжной сумки

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Porsche отзывает несколько сотен машин в США из-за крепления для лыжной сумки

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Автомобили в данной комплектации стоят около $160 тысяч, а неисправная деталь – $200.

Немецкий автоконцерн Porsche отзывает порядка 250 автомобилей моделей Cayenne и Macan из-за проблем с креплением для лыжной сумки. Об этом сообщает Bloomberg.

Специальные крепления находятся позади второго ряда сидений и предназначены для перевозки сумки с лыжными принадлежностями. Именно на них и пал взор Национальной службы безопасности на дорогах.

Деталь выполнена с использованием нитей, которые могут оборваться, что приведёт к разрыву ремней и проблемам с безопасностью в случае аварии. При этом стоимость автомобилей в данной комплектации составляет около $160 тысяч, а неисправной детали — $200. Работы будут выполняться за счёт дилеров.

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