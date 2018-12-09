Саудовская Аравия отказалась выдать Турции обвиняемых в убийстве Хашогджи

Стамбул выдал ордер на арест двоих высокопоставленных чиновников Эр-Рияда, уволенных после громкого преступления.

Власти Саудовской Аравии не намерены удовлетворять запрос Анкары на выдачу обвиняемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом сообщает Al Jazeera.

— Мы не будем передавать Турции наших подданных в рамках расследования убийства Джамаля Хашогджи, — цитирует телеканал министра иностранных дел королевства Аделя аль-Джубейра.

Ранее главный прокурор Стамбула выдал ордер на арест двоих уволенных в октябре высокопоставленных саудовских чиновников. Это — теперь уже бывшие — советник короля Сауд аль-Кахтани и заместитель главы внешней разведки страны генерал Ахмед Асири. Обоих подозревают в причастности к планированию убийства.

Как ранее писал Лайф, в Конгрессе США выразили полную уверенность в том, что главным заказчиком преступления был наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Напомним, известный своей критикой Эр-Рияда саудовский журналист Джамаль Хашогджи был убит в начале октября 2018 года. Он исчез после того, как вошёл в здание консульства королевства в Стамбуле.

Позже стало известно, что с журналистом жестоко расправились. Тело Хашогджи позже нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.