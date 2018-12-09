МВД: Присутствие Колокольцева на съезде "Единой России" было законным

Нахождение министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева на съезде партии "Единая Россия" не нарушает законодательства. Об этом заявила представитель МВД Ирина Волк.
— Присутствие министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева в качестве приглашённого гостя на XVIII съезде партии "Единая Россия" не нарушает норм законодательства, — приводит сайт ведомства слова Волк.
Ранее СМИ со ссылкой на правозащитников сообщили, что Колокольцев не имел права находиться на съезде "Единой России", так как сотрудникам полиции запрещается участвовать в деятельности политических партий.
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