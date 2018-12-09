Глава Федерации футбола Афганистана отстранён после обвинений в домогательствах

Жертвы неоднократно сообщали о физическом сексуальном насилии, смертельных угрозах и изнасиловании.

Главу Федерации футбола Афганистана Керамуддина Карима и пятерых сотрудников организации отстранили от работы из-за обвинений в домогательствах к игрокам женской национальной команды. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на советника президента страны Фазеля Фазли.

В ноябре стало известно о нескольких случаях домогательств в штаб-квартире федерации и во время тренировочных сборов команды в Иордании. После этих сообщений ФИФА начала расследование.

Как заявила экс-глава департамента женского футбола AFF Халида Попал, покинувшая страну, жертвы неоднократно сообщали о физическом сексуальном насилии, смертельных угрозах и изнасиловании.

Факту отстранения чиновников обрадовалась футболистка Мина Ахмади, которая была отстранена от команды за отказ подписывать новый контракт.