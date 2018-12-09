Венгерские дизайнеры представили Lada XRAY в кузове пикап

Венгерские дизайнеры из студии Х-Tomi Design представили, как бы выглядел автомобиль Lada XRAY в кузове пикап.

По версии дизайнеров, для этого проекта конструкторам было бы необходимо увеличить колёсную базу автомобиля для появления грузового отсека машины. Также видно, как на нём продолжается выштамповка, повторяющая рисунок на дверях.

Выделяется также факт того, что автомобиль был представлен четырёхдверным, хотя логичнее было бы увидеть версию с двумя дверями. Однако авторы проекта настаивают на том, что автомобиль должен получиться более практичным.