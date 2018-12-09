Лавров: США препятствуют сохранению глобальной торговой системы

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Лавров: США препятствуют сохранению глобальной торговой системы

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Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Соединённые Штаты Америки препятствуют сохранению глобальной торговой системы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, РФ хочет, чтобы эта система оставалась открытой.

— Конечно, этому не способствуют действия Вашингтона, который уже перекроил североамериканскую зону свободной торговли, отказался от транстихоокеанского партнёрства. Что придёт взамен, сказать очень трудно, — отметил глава ведомства.

Как ранее заявил Лавров, Москва не намерена вмешиваться в торговое противостояние США и Китая, а будет действовать с точки зрения собственных интересов.

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