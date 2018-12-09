Лавров: США препятствуют сохранению глобальной торговой системы

Соединённые Штаты Америки препятствуют сохранению глобальной торговой системы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, РФ хочет, чтобы эта система оставалась открытой.

— Конечно, этому не способствуют действия Вашингтона, который уже перекроил североамериканскую зону свободной торговли, отказался от транстихоокеанского партнёрства. Что придёт взамен, сказать очень трудно, — отметил глава ведомства.

Как ранее заявил Лавров, Москва не намерена вмешиваться в торговое противостояние США и Китая, а будет действовать с точки зрения собственных интересов.