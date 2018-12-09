В больнице под Волгоградом объяснили появление картонных тумбочек

Плановому обновлению мебели в медучреждении помешал грузоперевозчик, который не смог доставить её без повреждений.

В одной из больниц города Волжского Волгоградской области объяснили появление картонных тумбочек, которые были установлены в палатах отделения гнойной хирургии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

7 декабря на сайте "Блокнот Волжский" появилась публикация одной из пациенток, которая сообщила, что в городской больнице № 1 установили картонные тумбочки. Больным пришлось складывать туда свои вещи.

Виновным в ситуации стал ненадёжный грузоперевозчик, который не смог доставить новые тумбочки без повреждений. В итоге их пришлось возвращать поставщику для проведения ремонта. Из-за этого в отделении поставили тумбочки, которые использовались там ранее.

— В отделении гнойной хирургии, которое фигурирует в публикациях, осенью 2018 года был проведён ремонт. В отделении также проведена закупка новой мебели: 30 кроватей и 30 тумбочек, — говорится в сообщении.

При этом обновление мебели в медучреждении будет продолжено.