Глава МИД Германии выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой

По словам Хайко Мааса, правозащитница была борцом за право и свободу и чётко указывала на несоответствия в области соблюдения прав человека.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил соболезнования в связи со смертью российской правозащитницы Людмилы Алексеевой. Об этом говорится в заявлении главы ведомства, распространённом МИД ФРГ.

По словам Мааса, Алексеева была борцом за право и свободу и чётко указывала на несоответствия в области соблюдения прав человека.

— За это она заслуживает наше признание, — сказал министр.

Правозащитница умерла накануне на 92-м году жизни. О её смерти сообщили в СПЧ. Смерть наступила в 19:30 в московской городской клинической больнице № 15, которую она очень любила и о которой говорила, что там работают святые люди.

Прощание с правозащитницей пройдёт в Центральном доме журналиста 11 декабря, её кремируют на Троекуровском кладбище в Москве, а захоронят в семейной могиле.

Лайф также публиковал одно из последних интервью с Алексеевой.