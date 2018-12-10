И почитать приятно. В "Росконтроле" назвали самый безопасный освежитель воздуха

Эксперты выяснили, насколько опасны популярные аэрозоли для лёгких, оценили их вред для глаз и проверили, что происходит из-за них с мебелью.

Специалисты "Росконтроля" проверили ингаляционную опасность освежителей воздуха, сообщается на официальном сайте ведомства. На пробу взяли образцы аэрозолей Symphony, Airwick, Chirton, CleanOk, Clever, Glade и "Каждый день".

— Результаты токсиколого-гигиенических исследований вас успокоят: все средства практически безопасны, если использовать их по прямому назначению и так, как рекомендует производитель, — написано на портале.

Практически к такому же результату привела проверка раздражающего воздействия спреев на кожу и глаза. Отмечается, что почти у всех опробованных средств оно равно нулю и лишь у CleanOk зафиксировано на уровне 1 балл.

— В этом нет нарушения норм, а значит, опять же при соблюдении условий применения и мер предосторожности вредного воздействия на здоровье не будет, — подчеркнули в "Росконтроле".

Пользуясь случаем, специалисты напомнили то, что написано на каждом баллончике, — инструкцию по использованию. Они повторили, что баллончик надо распылять, держа его вертикально по направлению к центру помещения, не протыкать и не поджигать его, а также беречь от высоких температур.

Кроме того, нужно избегать попадания спрея в глаза и держать подальше от детей.