Не НАТО. Лавров рассказал, в каких международных организациях нет диктата

По мнению министра, некоторых стран – участниц Североатлантического альянса, которые находятся в меньшинстве, заставляют "слушать старшего".

Страны — члены организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств приходят к согласию по важным вопросам не диктатом или угрозами, а дружеским подходом. Об этом в интервью казахстанскому агентству "Хабар" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— У нас в нашем общем "доме" ОДКБ, ЕАЭС, в отличие от других союзов, скажем, Североатлантического альянса, нет какого-то диктата. Мы никогда никому ничего не навязываем, — сказал Лавров.

По его словам, консенсус в НАТО достигается не партнёрским контролем, а диктатом. В альянсе, подчеркнул министр, есть меньшинство, которое слушает "старшего товарища", а остальных "убеждают, заставляют угрозами".