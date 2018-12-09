Блок Пашиняна лидирует на выборах в Армении по итогам дистанционного голосования

По данным дистанционного голосования, на парламентских выборах в Армении лидирует блок исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщил глава Центризбиркома страны Тигран Мукучян.
За блок "Мой шаг" Пашиняна голоса отдали 393 человека из 504 проголосовавших. Партия "Процветающая Армения" получила 13 голосов, Республиканская партия Армении — 9, а "Просвещённая Армения" — 25.
Проголосовать дистанционно могли сотрудники диппредставительств республики.
Напомним, в Армении 9 декабря состоялись внеочередные парламентские выборы. Явка на них, по данным ЦИК страны, составила 48,63%. В выборах принимают участие девять партий и два блока. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, а блокам — семипроцентный.
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