В Раде заявили о потере Украиной миллиардов долларов из-за военного положения

Международные нормы запрещают торговые отношения со странами, где действует такой правовой режим. Это значит, что экспорт украинской продукции полностью прекратится.

Депутат Верховной рады от Оппозиционного блока Владимир Гусак рассказал о серьёзной угрозе для украинской экономики из-за введения в стране военного положения. Об этом сообщил телеканал "Прямой".

По словам парламентария, в ближайшем будущем множество предприятий Украины не смогут заключить контракты на вывоз своей продукции.

Проблема в том, что зарубежные покупатели работают согласно правилам, прописанным в документах, а они запрещают договоры купли-продажи с государствами, где действует режим военного положения.

— Я считаю, что потери измеряются миллиардами долларов, — заявил Гусак.

Как ранее писал Лайф, президент Украины заверил, что из-за военного положения гражданам не стоит бежать в магазины скупать спички и соль. Он пообещал, что введение особого режима не ограничит снятие депозитов, обмен валют и поездки за границу.

Напомним, 26 ноября 2018 года Рада утвердила введение военного положения на 30 дней в 10 областях страны. Это решение приняли после инцидента в Керченском проливе, когда три украинских судна нарушили российскую границу.