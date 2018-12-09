В ДТП с участием автобуса и легковушки под Владимиром 1 человек погиб, 4 ранены

Во Владимирской области в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля один человек погиб, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает РИА "Новости", авария случилась на 19-м километре федеральной трассы М7 "Волга".

По предварительной информации, водитель легковушки ВАЗ 2114 выехал на встречку, после чего и произошло столкновение с рейсовым автобусом.

Погибшим оказался водитель ВАЗа. В числе пострадавших — пассажир легковушки, а также водитель автобуса, женщина-кондуктор и женщина-пассажир автобуса. Все они были госпитализированы.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.