В ДТП с участием автобуса и легковушки под Владимиром 1 человек погиб, 4 ранены

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В ДТП с участием автобуса и легковушки под Владимиром 1 человек погиб, 4 ранены

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Во Владимирской области в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля один человек погиб, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает РИА "Новости", авария случилась на 19-м километре федеральной трассы М7 "Волга".

По предварительной информации, водитель легковушки ВАЗ 2114 выехал на встречку, после чего и произошло столкновение с рейсовым автобусом.

Погибшим оказался водитель ВАЗа. В числе пострадавших — пассажир легковушки, а также водитель автобуса, женщина-кондуктор и женщина-пассажир автобуса. Все они были госпитализированы.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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