Секса нет. Facebook запретил посты с эротическим подтекстом

"Фейсбук" ввёл нравственные нормы для своих пользователей, сообщается в обновлённом своде правил социальной сети.
Нынешние нормы запрещают не только порнографию, но и видео со стриптизом, эротическими танцами, снимки раздетых людей и даже сравнительно безобидные послания, где угадывается сексуальный подтекст.
— Запрещается публиковать высказывания общего характера с сексуальным подтекстом, например "хочу развлечься сегодня вечером"; сексуально-провокационный сленг; намёки с сексуальным подтекстом, например упоминание сексуальных ролей, поз или фетишистских сценариев, — указывается на портале.
Администрация "Фейсбука" отмечает, что пытается повысить моральный облик своих пользователей, чтобы привлечь внимание к проблемам сексуального насилия и эксплуатации.
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