В Мексике обстреляли группу мигрантов

В мексиканском штате Веракрус обстреляли группу мигрантов, направляющуюся в сторону американской границы.
По информации портала 15 Minutos, жертвой стала одна женщина. Таже были ранены три человека, включая трёхлетнего ребёнка.
Condenamos la agresión contra #Migrantes, en que murió una mujer y 3 personas más resultaron heridas, entre ellas un niño de 3 años, al sur de #Veracruz. Demandamos investigación exhaustiva y toma de medidas para evitar que se repitan actos como este. https://t.co/78ytDiXXCu pic.twitter.com/N10drO0F3Q— CNDH en México (@CNDH) 9 декабря 2018 г.
Известно, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США находится от шести до девяти тысяч мигрантов из Центральной Америки. При этом власти США для обеспечения безопасности перебросили на границу с Мексикой несколько тысяч военнослужащих.
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