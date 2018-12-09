В Мексике обстреляли группу мигрантов

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В Мексике обстреляли группу мигрантов

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В мексиканском штате Веракрус обстреляли группу мигрантов, направляющуюся в сторону американской границы.

По информации портала 15 Minutos, жертвой стала одна женщина. Таже были ранены три человека, включая трёхлетнего ребёнка.

Известно, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США находится от шести до девяти тысяч мигрантов из Центральной Америки. При этом власти США для обеспечения безопасности перебросили на границу с Мексикой несколько тысяч военнослужащих.

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