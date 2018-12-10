На Западном берегу не менее 7 израильтян пострадали при вооружённом нападении

На Западном берегу реки Иордан в результате вооружённого нападения пострадало не менее 7 израильтян, пишет The Jerusalem Post.
Как сообщают представители ЦАХАЛ, огонь был открыт из проезжавшего в районе еврейского поселения автомобиля. Солдаты начали ответную стрельбу, однако злоумышленникам удалось скрыться.
הירי בכניסה לעפרה: בסך הכל נפצעו שישה אנשים מירי לעבר הטרמפיאדה. אחת נפצעה קשה, שניים בינוני ושלושה קל @carmeldangor (צילום: עטרה גרמן, סרוגים) pic.twitter.com/OPuaUdmzH1— כאן חדשות (@kann_news) 9 декабря 2018 г.
На данный момент военные разыскивают транспортное средство.
Отмечается, что всех семерых пострадавших, включая беременную женщину, госпитализировали.
Израильский политик Бецалель Смотрич отреагировал на инцидент и обвинил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в том, что он должным образом не беспокоится о безопасности местных жителей.
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