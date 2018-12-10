На Западном берегу не менее 7 израильтян пострадали при вооружённом нападении

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На Западном берегу не менее 7 израильтян пострадали при вооружённом нападении

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Фото: © Twitter/כאן חדשות

После этого политик Бецалель Смотрич обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он должным образом не беспокоится о безопасности местных жителей.

На Западном берегу реки Иордан в результате вооружённого нападения пострадало не менее 7 израильтян, пишет The Jerusalem Post.

Как сообщают представители ЦАХАЛ, огонь был открыт из проезжавшего в районе еврейского поселения автомобиля. Солдаты начали ответную стрельбу, однако злоумышленникам удалось скрыться.

На данный момент военные разыскивают транспортное средство.

Отмечается, что всех семерых пострадавших, включая беременную женщину, госпитализировали.

Израильский политик Бецалель Смотрич отреагировал на инцидент и обвинил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в том, что он должным образом не беспокоится о безопасности местных жителей.

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