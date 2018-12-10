Маск заявил о возможной покупке простаивающих автозаводов General Motors в США

Если задумка основателя Tesla осуществится, это спасёт от безработицы более 14 тысяч человек.

Глава Tesla Илон Маск не исключил вероятности приобретения закрытых заводов General Motors. Такое предложение ему озвучили в интервью CBS.

— Вполне возможно, что мы будем в этом заинтересованы. Мы проработаем данный вопрос, — ответил Маск.

В ноябре 2018 года компании General Motors пришлось закрыть пять своих предприятий, что привело к увольнению 14 тысяч сотрудников.

По данным Daily Mail, у миллиардера уже есть похожий опыт: в 2010 году Tesla выкупила за 42 млн долларов завод, который тоже простаивал. Он принадлежал General Motors и Toyota. Покупка оказалась удачной — предприятие стало главной площадкой для производства электрокаров Tesla в США.