Новый председатель ХДС пересмотрит миграционную политику Меркель

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Новый председатель ХДС пересмотрит миграционную политику Меркель

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Новый лидер Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр собирается пересмотреть миграционную политику Ангелы Меркель. Об этом политик сообщила в своём интервью газете Bild am Sonntag.

— В январе я намерена провести переговоры на тему миграции и безопасности с экспертами и критиками политики в отношении мигрантов и беженцев, чтобы разработать конкретные шаги для улучшения (ситуации с мигрантами. — Прим. Лайфа), — рассказала политик.

Напомним, в минувшую пятницу Карренбауэр возглавила ХДС, где ранее занимала должность генсека. Ранее бывший лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель заявила, что больше не собирается выдвигаться на пост председателя партии, а также на должность канцлера Германии в 2021 году.

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