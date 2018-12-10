Пострадавший от отравления в Эймсбери признался, что опасается за свою жизнь

Чудом оставшийся в живых Чарльз Роули настроен пессимистично: он не надеется прожить больше десяти лет после инцидента.

Британец Чарльз Роули, пострадавший от отравления в городке Эймсбери, рассказал о своём состоянии журналистам Sunday Mirror.

Мужчина сообщил, что перенёс несколько инсультов. Врачи заявили ему о необходимости установить кардиостимулятор.

При этом Роули по-прежнему подавлен гибелью подруги в результате инцидента, всё это наводит его на мрачные мысли.

— Не думаю, что буду жив через 10 лет, — сказал мужчина.

Британец также добавил, что после отравления его слишком быстро выписали из больницы и поэтому вскоре произошла повторная госпитализация.

— Я боюсь за своё будущее. Врачи просто не знают, какими могут оказаться долгосрочные последствия, — признался Роули.

Напомним, 45-летний Чарльз Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджесс попали в больницу в конце июня 2018 года. По версии британских властей, они отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок". 8 июля женщина умерла.

Роули позже рассказал, что нашёл на улице флакончик с неизвестным веществом и принял его за духи, которые и подарил спутнице.