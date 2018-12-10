"Шантаж и демагогия". Эксперты оценили возможности Киева создать ядерное оружие

По мнению аналитиков, "если Украина когда-нибудь попытается запустить ядерную программу, она автоматически лишится любой поддержки и станет страной-изгоем".

Заявления Киева о создании Украиной собственного ядерного арсенала не имеют под собой никакой почвы. Об этом рассказал руководитель сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ Сергей Ермаков.

Напомним, ранее украинский генерал Пётр Гаращук заявил, что Киев может приступить к созданию ядерного оружия, не опасаясь при этом международных санкций. Эту идею также поддержали отдельные представители политических партий (в частности, Игорь Мирошниченко и Илья Кива), а также народный артист Юрий Рыбчинский.

По словам Ермакова, верить подобным заявлениям не стоит, поскольку у Украины нет технических возможностей для полного цикла создания ядерного оружия.

— Есть только отдельные фрагменты и отдельные специалисты. Украина не вырабатывает ядерное топливо даже для АЭС, ядерные снаряды на украинской территории вообще никогда не производились. Поэтому тут даже говорить не о чем, — заявил он в интервью RT.

Другой эксперт, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, ответил, что все разговоры Киева о возможном создании ядерного оружия — это "шантаж и демагогия по отношению к Западу".

При этом эксперты добавили, что "страны ядерного клуба, включая США, не намерены терпеть появление новых ядерных держав".

— Если Украина когда-нибудь попытается запустить ядерную программу, она автоматически лишится любой поддержки и станет страной-изгоем, — добавили они.

Напомним, в 1994 году Киев отказался от ядерного оружия, которое оставалось на территории Украины после распада Советского Союза. Украина присоединилась к Будапештскому меморандуму в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании.