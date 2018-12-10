"Пользовалась моей кредиткой". Джоан Роулинг подала в суд на экс-ассистентку

По словам писательницы, всего её бывшая помощница Аманда Дональдсон похитила около 24 тысяч фунтов стерлингов.

Британская писательница Джоан Роулинг обвинила свою бывшую ассистентку Аманду Дональдсон в том, что она часто пользовалась доверенной ей банковской картой для собственных нужд.

Муж Джоан Нил Мюррей рассказал, что в прошлом Аманда работала в качестве помощницы Роулинг, однако в 2017 году тайное случайно стало явным. Сомнения в отношении экс-ассистентки появились после инцидента с рождественским обедом в декабре 2016 года. Тогда Аманда обналичила 400 и 250 фунтов, заявив, что эти деньги нужны для оплаты депозита ресторану. Бухгалтер Роулинг позвонил в заведение и узнал, что ни о каком депозите речи не велось.

Проверка истории операций показала, что женщина множество раз оплачивала картой заказы в кофейнях Costa и Starbucks, покупала дорогую косметику, выпечку, открытки и даже приобрела двух породистых кошек. Таким образом она потратила почти 24 тысячи фунтов стерлингов.

— Я был шокирован списком расходов, явно не на ведение бизнеса, — признался Мюррей в интервью изданию The Guardian.

Узнав о секрете помощницы, Роулинг подала соответствующие документы в шерифский суд Эйрдри, заявив, что ассистентка пользовалась чужой кредиткой в личных целях. Впрочем, Аманда отрицает все обвинения в свой адрес.