СМИ: Самолёт "Белавиа" совершил жёсткую посадку в киевском аэропорту Борисполь

В киевском аэропорту Борисполь пассажирский самолёт белорусской авиакомпании "Белавиа" совершил жёсткую посадку и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом передаёт телеканал "112 Украина".
Отмечается, что при выруливании самолётом были повреждены фонари.
При этом из-за жёсткой посадки у самолёта оказался повреждён обтекатель.
Сообщений о пострадавших в результате ЧП нет. Обстоятельства инцидента выясняются.
По информации телеканала, 11 рейсов перенаправили в другие аэропорты, а Борисполь функционирует в штатном режиме.
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