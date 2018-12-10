СМИ: Самолёт "Белавиа" совершил жёсткую посадку в киевском аэропорту Борисполь

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СМИ: Самолёт "Белавиа" совершил жёсткую посадку в киевском аэропорту Борисполь

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Фото: © РИА Новости/Андрей Александров

В киевском аэропорту Борисполь пассажирский самолёт белорусской авиакомпании "Белавиа" совершил жёсткую посадку и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом передаёт телеканал "112 Украина".

Отмечается, что при выруливании самолётом были повреждены фонари.

При этом из-за жёсткой посадки у самолёта оказался повреждён обтекатель.

Сообщений о пострадавших в результате ЧП нет. Обстоятельства инцидента выясняются.

По информации телеканала, 11 рейсов перенаправили в другие аэропорты, а Борисполь функционирует в штатном режиме.

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