ВМФ России получит вертолёты-амфибии

Начальник морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин сообщил, что в 2031–2050 годах для российского флота будут созданы поисково-спасательные вертолёты-амфибии.

— Будут созданы поисково-спасательные вертолёты амфибийного класса дальней зоны, в том числе для действий в условиях Арктики и шельфов арктических морей, — сказал Кожин в интервью газете "Красная звезда".

С 2031 по 2050 год будет проходить третий период модернизации аппаратов ВМФ России. Так, планируется принять на вооружение новейшие системы высокоточного оружия воздушного базирования и перейти на летательные аппараты последнего поколения.