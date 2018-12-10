С короной и в кожаном белье. Бузова предстала перед фанатами в новом образе

Телеведущая и певица Ольга Бузова решила поразить своих поклонников на концерте в столице новым ярким образом.
Певица вышла в чёрном кожаном белье и с короной на голове.
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Вчера я исполнила свою мечту Всегда хотела прыгнуть со сцены в зал чтобы оказаться на руках моих любимых людей И вот сегодня ночью, на своём концерте в “Центральной станции” в Москве, я исполнила своё желание ❤ Как же это было круто, спасибо всем кто пришёл на мое выступление и бережно меня держал на руках Вы мои самые любимые мальчики, жду с нетерпением нашу новую встречу ❤ Всегда Ваша Оля L-Love ❤️ С вами #моилюди я ничего не боюсь #онанебоится#моилюдивсегдасомной#миромправитлюбовь#принимайменя#ракетазапущена#моималышикарандаши А какие свои желания Вы исполнили в этом году? ♀
В "Инстаграме" Бузова выложила фото, а также видео с выступления и получила множество комплиментов в комментариях.
"Ты прям богиня", "Секси", "Самая красивая", "Такая невероятная" — писали пользователи про внешний вид телеведущей.
Также в описании видео с концерта Бузова призналась, что исполнила свою мечту — прыгнула со сцены в зал.
— Я исполнила своё желание. Как же это было круто! Спасибо всем, кто пришёл на моё выступление и бережно меня держал на руках! — написала певица.
Напомним, после развода с футболистом московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым Бузова решила посвятить себя карьере, но при этом призналась, что переживает из-за отсутствия любви. Ранее телеведущая также разместила в "Инстаграме" фото в откровенном сценическом костюме.
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