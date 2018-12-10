С короной и в кожаном белье. Бузова предстала перед фанатами в новом образе

Также певица призналась, что на концерте в Москве исполнилось её желание — прыгнуть со сцены в зал.

Телеведущая и певица Ольга Бузова решила поразить своих поклонников на концерте в столице новым ярким образом.

Певица вышла в чёрном кожаном белье и с короной на голове.

В "Инстаграме" Бузова выложила фото, а также видео с выступления и получила множество комплиментов в комментариях.

"Ты прям богиня", "Секси", "Самая красивая", "Такая невероятная" — писали пользователи про внешний вид телеведущей.

Также в описании видео с концерта Бузова призналась, что исполнила свою мечту — прыгнула со сцены в зал.

— Я исполнила своё желание. Как же это было круто! Спасибо всем, кто пришёл на моё выступление и бережно меня держал на руках! — написала певица.

Напомним, после развода с футболистом московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым Бузова решила посвятить себя карьере, но при этом призналась, что переживает из-за отсутствия любви. Ранее телеведущая также разместила в "Инстаграме" фото в откровенном сценическом костюме.