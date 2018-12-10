"Многострадальный проект". Бекмамбетов завершил съёмки фильма с Камбербэтчем

Британский актёр сыграл знаменитого изобретателя Томаса Эдисона. Работа над фильмом шла пять лет.

В Лондоне завершились съёмки картины "Война токов" с Бенедиктом Камбербэтчем. Об этом сообщил в "Инстаграме" режиссёр Тимур Бекмамбетов, выступивший в качестве продюсера ленты.

При этом он назвал проект "многострадальным".

— Работа над фильмом продолжалась пять лет и достойна отдельного киноромана, — написал Бекмамбетов.

Сюжет картины посвящён жёсткой конкуренции между двумя лидерами только что зародившегося рынка электричества — Томасом Эдисоном и Джорджем Вестингаузом.

Съёмки шли с декабря 2016 года в Лондоне и его окрестностях. Изначально режиссёром должен был стать Бекмамбетов, однако в итоге в этом качестве выступил Альфонсо Гомез-Рейон.