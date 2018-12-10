"Многострадальный проект". Бекмамбетов завершил съёмки фильма с Камбербэтчем

В Лондоне завершились съёмки картины "Война токов" с Бенедиктом Камбербэтчем. Об этом сообщил в "Инстаграме" режиссёр Тимур Бекмамбетов, выступивший в качестве продюсера ленты.
При этом он назвал проект "многострадальным".
— Работа над фильмом продолжалась пять лет и достойна отдельного киноромана, — написал Бекмамбетов.
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Сегодня в Лондоне закончился последний съёмочный день моего многострадального проекта Война токов / The Current War. Работа над фильмом продолжалась 5 лет и достойна отдельного киноромана. Бенедикт Камбербатч (сыгравший Томаса Эдисона) наконец то расскажет миру о том, в результате какой «войны» в наши дома пришло электричество! Скоро на экранах!
Сюжет картины посвящён жёсткой конкуренции между двумя лидерами только что зародившегося рынка электричества — Томасом Эдисоном и Джорджем Вестингаузом.
Съёмки шли с декабря 2016 года в Лондоне и его окрестностях. Изначально режиссёром должен был стать Бекмамбетов, однако в итоге в этом качестве выступил Альфонсо Гомез-Рейон.
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