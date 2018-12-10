"Уши вянут". Пушков ответил на слова о "причастности РФ" к беспорядкам в Париже

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"Уши вянут". Пушков ответил на слова о "причастности РФ" к беспорядкам в Париже

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Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о "причастности РФ" к беспорядкам во Франции.

По его словам, западные неолибералы готовы обвинить Россию во всех своих проблемах.

— Брексит? Так это Путин! Поражение Клинтон? Так это сговор Трампа с русскими! Победа евроскептиков в Италии? Не иначе как русские. Протесты в Париже? А не стоят ли и за ними русские? Просто уши вянут, — написал Пушков в "Твиттере".

Напомним, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о начале расследования "причастности РФ" к акциям протеста "жёлтых жилетов". В Госдуме назвали подобное заявление клоунадой.

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