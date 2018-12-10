"Я не могу дышать". Стали известны последние слова убитого журналиста Хашогджи

По данным СМИ, на аудиозаписи момента преступления слышно, как шум борьбы с жертвой пытались заглушить музыкой.

Источники, знакомые с ходом расследования убийства Джамаля Хашогджи, рассказали CNN о содержании аудиозаписи, которую изучили в ЦРУ.

Сообщается, что на ней отчётливо слышно, как журналист пытался защититься от нескольких людей, напавших на него.

— Я не могу дышать... Я не могу дышать... Я не могу дышать, — повторял Хашогджи.

Отмечается, что во время расправы над обозревателем The Washington Post раздавались звуки музыки, которой пытались заглушить шум.

Кроме того, слышно, как убийцы время от времени звонили по телефону и докладывали кому-то о происходившем. Всё это, по мнению источников, указывает на то, что преступление тщательно спланировали.

Как ранее писал Лайф, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что аудиозапись длится семь с половиной минут и подтверждает, что произошло "подлое убийство".

Напомним, известного своей критикой Эр-Рияда журналиста саудовского происхождения Джамаля Хашогджи убили в начале октября 2018 года.

Тело обозревателя позже нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.

Как заявили в Конгрессе США, у сенаторов "ноль сомнений" в том, что главным заказчиком преступления был наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.