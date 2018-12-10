Только цветы. В России врачам и учителям могут запретить принимать любые подарки

Врачам и учителям могут запретить принимать любые подарки, кроме цветов и канцелярской продукции. Об этом рассказал директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак.

По его словам, такой законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму в конце ноября текущего года. Депутаты предлагают распространить действие антикоррупционных стандартов на сотрудников различных бюджетных учреждений.

Кроме того, Баснак также заметил, что традиция пациентов дарить врачам коньяк является сомнительной.

— Минздрав России неоднократно предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Поэтому дарить врачу бутылку коньяка в целом сомнительно, — заявил он РИА "Новости".

Напомним, сейчас учителям и врачам разрешено принимать подарки стоимостью не более трёх тысяч рублей. В случае принятия закона сотрудники школ и больниц в качестве благодарности смогут получать только цветы, канцелярские принадлежности и ценные подарки от руководства.