В США из-за снегопадов отменили более 1,3 тыс. авиарейсов

Из-за снегопадов и метелей в аэропортах Северной и Южной Каролины было отменено более 1,3 тысячи авиарейсов, пишет газета The New York Times.

Также сообщается, что в связи с непогодой зафиксировано более 300 тысяч нарушений энергоснабжения. По словам губернатора Северной Каролины Роя Купера, без света и тепла могут остаться до 500 тысяч потребителей.

Снегопады вызвали перебои с энергоснабжением также в американских штатах Алабама, Джорджия, Теннесси и Вирджиния.

Кроме того, Купер призвал население в преддверии Рождества отказаться от поездок на личном транспорте.

— Оставайтесь дома. Готовьте подарки, наряжайте ёлки и смотрите футбол, — написал губернатор в "Твиттере".