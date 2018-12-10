В Тюмени разработали первый в России сервис по выгулу собак

Студенты Тюменского государственного университета разработали мобильное приложение для выгула собак Walkie-Doggiе, пишет РИА "Новости". Создатели заверили, что аналогов ему в России нет.
Сообщается, что сервис будет работать по той же схеме, которую используют при вызове такси. Хозяева собаки оставляют заявку, а исполнители ("дог-вокеры") сигнализируют, что берутся выполнить задание.
Разработчики подчеркнули, что гулять с собаками через приложение сможет не кто угодно, а лишь те, кто пройдёт специальный курс обучения. Он будет состоять из 4–7 уроков.
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