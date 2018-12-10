В Тюмени разработали первый в России сервис по выгулу собак

Как уверяют создатели приложения, теперь найти человека для прогулки со своим питомцем будет так же просто, как вызвать такси.

Студенты Тюменского государственного университета разработали мобильное приложение для выгула собак Walkie-Doggiе, пишет РИА "Новости". Создатели заверили, что аналогов ему в России нет.

Сообщается, что сервис будет работать по той же схеме, которую используют при вызове такси. Хозяева собаки оставляют заявку, а исполнители ("дог-вокеры") сигнализируют, что берутся выполнить задание.

Разработчики подчеркнули, что гулять с собаками через приложение сможет не кто угодно, а лишь те, кто пройдёт специальный курс обучения. Он будет состоять из 4–7 уроков.