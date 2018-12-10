Россия вышла на второе место в мире по производству оружия

Россия стала второй в мире по производству вооружения. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира.

Специалисты изучили данные о ста крупнейших компаниях — производителях оружия за 2017 год. В итоге на первой строчке оказались США. На второй с 2002 года была Великобритания, однако впервые за 15 лет на этом месте расположилась Россия.

Доля РФ в общем объёме ведущих оружейных предприятий составила 9,5%. Отмечается, что продажи отечественных компаний возросли на 8,5% по сравнению с предыдущим годом.

Исследователи отметили, что рост произошёл в рамках модернизации российского вооружения.

Впервые в топ-10 крупнейших производителей вооружения вошла компания "Алмаз-Антей", выпускающая продукцию для противовоздушной и противоракетной обороны.