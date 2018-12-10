СМИ: Макрон выступит с обращением к французам из-за протестов "жёлтых жилетов"

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит по телевизору с обращением к гражданам в связи с массовыми беспорядками в стране. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Отмечается, что обращение Макрона запланировано на 20:00 понедельника по местному времени. Президент собирается представить "конкретные и немедленные меры" по урегулированию ситуации. До этого французский лидер примет в Елисейском дворце профсоюзных лидеров — они обсудят беспорядки "жёлтых жилетов", а также социально-экономическую ситуацию в республике.

Напомним, беспорядки, охватившие крупные города Франции, начались 17 ноября. Десятки тысяч людей, одетых в жёлтые жилеты, требуют остановить повышение цен на топливо, а также отставки президента Макрона.