Автобус с баскетбольной командой разбился в Колумбии

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Автобус с баскетбольной командой разбился в Колумбии

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В колумбийском департаменте Валье-дель-Каука 9 декабря попал в ДТП автобус, перевозивший баскетбольную команду. По предварительной информации, по меньшей мере девять человек погибли, ещё 23 пассажира получили ранения.

Как сообщает издание El Nacional, транспортное средство перевернулось на шоссе Йотоко. Среди погибших и раненых были члены местной юношеской команды по баскетболу.

Вице-президент Колумбии Марта Люсия Рамирес выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в ДТП.

— Выражаю солидарность и соболезнования команде молодых баскетболистов, — написала она в "Твиттере".

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Сообщается, что причиной аварии мог стать отказ тормозов.

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