Автобус с баскетбольной командой разбился в Колумбии

В колумбийском департаменте Валье-дель-Каука 9 декабря попал в ДТП автобус, перевозивший баскетбольную команду. По предварительной информации, по меньшей мере девять человек погибли, ещё 23 пассажира получили ранения.

#YoLeoElFrente #Justicia | Al menos 9 muertos por accidente de bus en Valle del Cauca

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⬇️⬇️https://t.co/XXqUCcgrvm pic.twitter.com/XDI7h7TqNQ — EL FRENTE (@diarioelfrente) 10 декабря 2018 г.

Как сообщает издание El Nacional, транспортное средство перевернулось на шоссе Йотоко. Среди погибших и раненых были члены местной юношеской команды по баскетболу.

Вице-президент Колумбии Марта Люсия Рамирес выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в ДТП.

— Выражаю солидарность и соболезнования команде молодых баскетболистов, — написала она в "Твиттере".

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Сообщается, что причиной аварии мог стать отказ тормозов.