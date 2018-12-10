Американский конгрессмен предрёк Трампу тюрьму после ухода с поста президента

Президенту США Дональду Трампу может грозить тюремное заключение по истечении срока полномочий. Об этом заявил старший демократ в спецкомитете палаты представителей по разведке Адам Шифф в эфире телеканала CBS.

— Существует очень реальная возможность того, что в день, когда Дональд Трамп покинет свой пост, Министерство юстиции США предъявит ему обвинение. Он может стать первым за долгое время президентом, которому по-настоящему грозит тюремный срок, — отметил Шифф.

По мнению демократа, обвинения Трампу могут предъявить в связи с новыми данными по делу о связи нынешнего президента США с порноактрисой Стефани Клиффорд и моделью Карен Макдугал. По версии следствия, юрист Трампа Майкл Коэн выплачивал деньги женщинам за их молчание. Средства юрист брал из бюджета, выделенного на президентскую гонку.

В то же время отмечается, что в документах нет никаких обвинений в адрес американского лидера. Ранее Трамп заявил, что не знал о действиях своего юриста.