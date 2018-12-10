Глава Комсомольска-на-Амуре отозвал своё заявление об отставке

Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов, чьи полномочия должны были прекратиться 13 декабря текущего года, отозвал своё заявление об отставке, сообщает ТАСС.

Напомним, о снятии с себя полномочий Климов заявил ещё в сентябре текущего года, после критики со стороны прежнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. При этом в гордуме определили, что Климов будет мэром до 13 декабря 2018 года.

— В аппарат городской думы в понедельник поступило заявление об отзыве заявления главы города об отставке по собственному желанию, — рассказали агентству в администрации.

При этом причины подобного решения не уточняются.

По информации ТАСС, выборы нового мэра было рекомендовано провести в апреле 2019 года.