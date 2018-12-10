Трамп опроверг слухи о назначении Айерса на пост главы Белого дома

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не рассматривает главу аппарата вице-президента США Ника Айерса в качестве замены Джону Келли.

Напомним, ранее об отставке Келли с поста главы аппарата Белого дома и о его вероятном преемнике Айерсе сообщал телеканал CNN.

При этом Трамп обвинил "лживые СМИ" в распространении недостоверной информации, отметив, что уже приступил к поиску достойной замены Келли.

— Я сейчас занимаюсь подбором кандидатуры на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома и общаюсь с несколькими замечательными людьми, — написал президент США в "Твиттере".