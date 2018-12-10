Названы регионы России с самой маленькой и большой пенсией

Пенсионный фонд России назвал регионы с самой большой и самой маленькой пенсией. Об этом сообщает "Российская газета".

По данным организации, больше всего получают жители Чукотского автономного округа — средние выплаты пенсионерам в регионе составляют 25 173 рубля. Следом идут Ненецкий АО (22 050 рублей) и Магаданская область (21 508 рублей).

Самой маленькой была названа пенсия в Кабардино-Балкарии (11 413 рублей), немногим больше получают пенсионеры Дагестана (11 653 рубля) и Калмыкии (12 137 рублей).

В ПФР отметили, что на размер пенсии влияет большое количество факторов. Так, выплаты зависят от стажа, размера зарплаты, повышающих коэффициентов, установленных для работавших на Севере, а также возраста пенсионера.

Ранее работающие россияне назвали размер желаемой пенсии. По мнению опрошенных, минимальный средний размер выплат должен составлять 37,3 тысячи рублей.