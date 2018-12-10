Мадуро обвинил власти США в подготовке переворота в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США готовят переворот в республике.
— Сегодня претворяется в жизнь и координируется Белым домом попытка разрушить демократическую жизнь Венесуэлы и реализовать переворот против демократического, свободного и конституционного режима, существующего в нашей стране, — цитирует Мадуро Венесуэльское агентство новостей.
Президент отметил, что в ближайшее время соберёт пресс-конференцию, на которой расскажет подробности о "заговоре Белого дома".
Напомним, подобные обвинения в адрес американской стороны Мадуро уже высказывал весной текущего года. Также президент Венесуэлы считает, что покушение, совершённое на него 4 августа, было организовано из Белого дома.
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