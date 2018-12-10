Депутат Рады: Украина зависит от торговли с Россией

Россия является крупнейшим торговым партнёром Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш".

Политик отметил, что у Украины нет никакой альтернативы России. Незалежная импортирует из РФ большое количество товаров, которые не может приобрести в других странах.

— Это самая крупная страна по товарообороту, самый большой товарооборот у нас именно с Российской Федерацией. И за последний год, как бы Порошенко ни рассказывал, товарооборот увеличился на 25 процентов, — добавил Мураев.

Депутат также напомнил, что Украину с Россией связывает многовековая история, а также общая культура и традиции.