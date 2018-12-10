Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать сладкие подарки на Новый год

В ведомстве рекомендовали отдать предпочтение шоколадным конфетам и не покупать арахис или карамель маленьким любителям сладкого.

В преддверии Нового года эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам, как не ошибиться с выбором сладких подарков.

— При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел, — говорится в сообщении на сайте федеральной службы.

В Роспотребнадзоре напомнили, что карамель и шоколадные алкогольные конфеты с содержанием более 0,5% этанола не рекомендованы к употреблению в пищу детям.

Также в ведомстве не советуют покупать детям сладости, в которых в любом виде используются арахис или абрикосовые косточки, поскольку эти продукты являются аллергенами.

При выборе конфет Роспотребнадзор рекомендует отдать предпочтение шоколадным.

— Шоколад кроме калорий содержит ещё калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксиданты, витамины А, С, Е... Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память, — отмечается в сообщении.

Кроме того, эксперты федеральной службы подчеркнули, что при наличии в коробке со сладостями игрушки она должна находиться в упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами.