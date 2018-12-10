Ангарский маньяк приговорён ко второму пожизненному за убийство 59 человек

Судмедэксперты установили, что Михаил Попков не страдал и не страдает хроническим или временным психическим расстройством или слабоумием.

Сегодня, 10 декабря, суд в Иркутске признал экс-сотрудника МВД Михаила Попкова, отбывающего пожизненный срок за 22 убийства, виновным в ещё 60 преступлениях — 59 убийствах и одном покушении. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Жертвами орудовавшего в Иркутской области на протяжении 20 лет маньяка становились женщины от 16 до 40 лет. Кроме того, была доказана его причастность к расправе над милиционером.

— Допрошено свыше 1000 свидетелей, проживающих в различных регионах, от Сахалина до Калининграда, а также за рубежом. Произведены эксгумация 20 тел потерпевших и более 200 судебных экспертиз. Изъяты орудия преступлений (топоры, отвёртки, ножи). Объём уголовного дела составил 322 тома, — говорится в сообщении.

За совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин в 2015 году Попков уже был приговорён к пожизненному заключению.

Согласно выводам судмедэкспертов, убийца не страдал и не страдает хроническим или временным психическим расстройством, слабоумием или другим болезненным состоянием психики.