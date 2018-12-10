"Оттепель, слякоть и туман". Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 декабря

Сегодня в столичном регионе оттепель. Об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

Синоптики отмечают, что потепление будет сопровождаться слякотью и возникновением очаговых туманов — видимость упадёт до 500 метров.

По словам специалистов, днём будет облачно, местами выпадут небольшие осадки. Из-за оттепели высота сугробов уменьшится до 15 сантиметров.

Максимальная температура в городе составит 0...+2 градуса, что на пять градусов выше климатической нормы. В регионе воздух прогреется до 0...+3 градусов по Цельсию.

Также отмечается, что сегодня влажность воздуха в регионе составит 90–95%. Атмосферное давление поднимется до 743 мм рт. ст.