В московском метро появилась "Тройка" с изображением парящего моста в "Зарядье"

Читайте также

В московском метро появилась "Тройка" с изображением парящего моста в "Зарядье"

171

Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москвы

Проездной вышел тиражом в десять тысяч экземпляров и доступен во всех кассах подземки.

В метро выпустили транспортную карту "Тройка" и изображением парящего моста в парке "Зарядье". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

— Карту "Тройка" с оригинальным дизайном можно приобрести во всех кассах метро, — говорится в сообщении.

Отмечается, что выпуск тематических карт и билетов в метро уже давно стал традиционным. Оригинальные дизайны напоминают людям о памятных датах, крупных событиях и просто радуют глаз.

В феврале 2018 года "Тройку" начали принимать в "Зарядье" для оплаты посещения выставок и мероприятий, которые ежедневно проводятся в парке.

Как ранее рассказывал Лайф, в московском метро появились новогодние брелоки "Тройка".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×