"Это был кастинг". Рубчинский отверг обвинения в совращении несовершеннолетнего

Дизайнер объяснил, что переписки с просьбами прислать постановочные фотографии — его постоянная практика.

Известный российский дизайнер одежды Гоша Рубчинский отверг обвинения в свой адрес о совращении несовершеннолетнего. Об этом его представители рассказали в беседе с изданием Hypebeast.

— Это был кастинг для лукбука. Человек связался с нами и попросился на кастинг. Так происходит постоянно. Мы проводим такие кастинги для шоу и лукбуков на протяжении многих лет, — заявили представители дизайнера.

Собеседники издания подчеркнули, что на следующей неделе будут проводить подобный кастинг в Лондоне.

Напомним, Рубчинского обвинили в совращении 16-летнего подростка по имени Ян Сильфверлинг, о чём свидетельствуют появившиеся в Сети скриншоты переписки с дизайнером в WhatsApp.