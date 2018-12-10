В Бурятии чиновник задержан за махинации с жильём для сирот

Злоумышленник, пользуясь служебным положением, подписал акты о приёмке непригодных для проживания домов.

В Бурятии продолжается расследование возбуждённого ранее уголовного дела о превышении служебных полномочий должностными лицами республиканского Министерства строительства и модернизации ЖКХ при приёмке жилых помещений, непригодных для проживания. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

— В рамках предварительного следствия предъявлено обвинение заместителю министра — председателю приёмочной комиссии Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Сергею Рыбальченко. Чиновник задержан, — говорится в сообщении.

Также возбуждено дело в отношении 35-летнего бизнесмена Сергея Домшоева по статье "Мошенничество в особо крупном размере, повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение". Ему предъявлено обвинение в хищении более чем 195 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2015 году Минстроем Бурятии в рамках госпрограммы планировалась покупка жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Домшоев организовал регистрацию нескольких своих знакомых в качестве ИП, а затем вместе с ними участвовал в торгах, по итогам которых заключил госконтракты на строительство 254 жилых помещений. Затем он организовал строительство домов с грубым отступлением от норм и правил.

— Построенные помещения из-за умышленно допущенных нарушений строительных норм и правил имели критические дефекты, не позволяющие использовать их для проживания. Затем предприниматель передал заказчику указанные жилые помещения, построенные, как считает следствие, только для создания видимости исполнения условий госконтракта, — добавили в ведомстве.

Должностными лицами Министерства строительства и модернизации ЖКХ Бурятии, несмотря на явные дефекты, были подписаны акты приёма жилых помещений, после чего на расчётные счета Домшоева и соучастников поступила вся сумма, предусмотренная госконтрактом.

Уголовные дела объединены в одно производство. Решается вопрос об избрании в отношении Рыбальченко и Домшоева меры пресечения.