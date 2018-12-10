Остались дома одни. Двое маленьких детей погибли при пожаре в Якутии

В запертой на замок квартире произошло возгорание, вероятно, из-за неосторожного обращения с огнём.

Четырёхлетние девочка и мальчик погибли в результате пожара в квартире жилого дома в Якутии, оставшись одни, пока мать одного из них ходила в магазин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

— Днём 9 декабря жительница одной из квартир жилого двухквартирного дома на улице Губкина села Кысыл-Сыр оставила в квартире своего четырёхлетнего сына и четырёхлетнюю дочь своих знакомых и пошла в магазин за продуктами питания. Входную дверь квартиры женщина при этом закрыла на замок, — пояснили в ведомстве.

В отсутствие взрослых в квартире произошло возгорание, вероятно, из-за неосторожного обращения с огнём. Спасатели нашли детей без сознания в спальне. Они были госпитализированы, но спасти малышей не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Устанавливаются все обстоятельства трагедии.